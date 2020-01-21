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Trafik cezası yememek için koşan şahsa araç çarptı

Ankara’da park halindeki aracına trafik cezası yazıldığını gören şahsa, yolun karşısına koşarak geçmeye çalıştığı sırada araç çarptı.

İHA | 21.01.2020 - 05:05..
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Ankara’nın Altındağ ilçesi Anafartalar Caddesi üzerinde, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, otomobilini park ederek Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan kuyumcuya girdi.

CEZA YAZILMAMASI İÇİN KOŞARKEN ARAÇ ÇARPTI

Kuyumcudan yüklü miktarda döviz satın alan şahıs, kuyumcudan çıktıktan sonra trafik polislerinin yolun karşısında park halindeki aracına ceza yazdığını fark etti. Otomobiline yönelen ve koşarak karşıya geçmeye çalışan kişiye sol tarafından gelen bir otomobil çarptı.

Trafik cezası yediği sırada araba çarptı VİDEO

ELİNDEKİ PARALAR YOLA SAÇILDI

Çarpmanın şiddetiyle yaya yol ortasına savrulurken, elinde bulunan paralar da yola saçıldı.

VATANDAŞLAR YOLA SAÇILAN PARALARINI TOPLADI

Kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olaya ilk müdahale edenler ise olay yerine birkaç metre uzaklıkta bulunan trafik polisleri ve vatandaşlar oldu.

Trafik cezası yememek için koşan şahsa araç çarptı

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