1 Sarıyer'de bir grup tartıştıkları kişilere ateş açtı Sarıyer’de daha önceden tartıştıkları kişilere kurşun yağdıran şüpheliler olay yerine 1 aracı bırakarak kaçtı. Silahlı kavga sonucunda yaralanan iki şahıs hastaneye kaldırıldı.

2 Demet Özdemir indirim iddiasını yalanladı Demet Özdemir'in lüks bir araç satın almak istediği ancak fiyatı pahalı bulduğu için ünlü indirimi yaptırmaya çalıştığı iddia edilmişti.

3 Trafik ışıklarında çiçek satan engelliye araç çarptı Hatay’da, trafik ışıklarında çiçek satan tekerlekli sandalyeli engelliye, otomobil çarptı. Kazada yaralanan çiçek satıcısı hastaneye kaldırıldı.

4 İsrafil Köse’nin ölümüne ilişkin davada karar çıktı Motosikletiyle seyir halindeyken kapısı açılan taksiye çarparak hayatını kaybeden oyuncu İsrafil Köse’nin ölümüne ilişkin davada karar açıklandı.

5 Selin Şekerci'nin 16 yaşındaki hali Güzel oyuncu Selin Şekerci'nin 16 yaşındaki hali şaşırttı.

6 Konya'da ruhsatsız silah satışı yapan 2 kişi yakalandı Konya’nın Beyşehir ilçesinde, ruhsatsız silah sattığı iddiasıyla iki kişi gözaltına alınırken 5 tabanca, 3 tüfek ile silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.