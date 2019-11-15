Trafik ışıklarında çiçek satan engelliye araç çarptı

Antakya çevreyolu Kuzeytepe mevkisinde, Volkan U. tekerlekli sandalye yardımıyla trafik ışıklarında çiçek satıyordu.
ARKADAN ARAÇ ÇARPINCA DURAMADI
Volkan U.’yu son anda fark eden otomobilin sürücüsü bir anda yavaşlayınca arkadan gelen başka bir otomobil, yavaşlayan otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle duramayan araç, önünde bulunan tekerlekli sandalyeli Volkan U.’ya çarptı. Kazada yaralanan Volkan U., ambulansla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.