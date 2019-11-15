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Trafik ışıklarında çiçek satan engelliye araç çarptı

Hatay’da, trafik ışıklarında çiçek satan tekerlekli sandalyeli engelliye, otomobil çarptı. Kazada yaralanan çiçek satıcısı hastaneye kaldırıldı.

İHA | 15.11.2019 - 07:50..
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Antakya çevreyolu Kuzeytepe mevkisinde,  Volkan U. tekerlekli sandalye yardımıyla trafik ışıklarında çiçek satıyordu.

Trafik ışıklarında çiçek satan engelliye araç çarptı

ARKADAN ARAÇ ÇARPINCA DURAMADI

Volkan U.’yu son anda fark eden otomobilin sürücüsü bir anda yavaşlayınca arkadan gelen başka bir otomobil, yavaşlayan otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle duramayan araç, önünde bulunan tekerlekli sandalyeli Volkan U.’ya çarptı. Kazada yaralanan Volkan U., ambulansla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Trafik ışıklarında çiçek satan engelliye araç çarptı

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