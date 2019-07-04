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Trafik ışıklarını besleyen otomasyon panosunu çaldılar

Bursa'daki Bakırköy Kavşağı'nda otomasyon panosunun çalınmasıyla 1 haftadır trafik lambaları yanmıyor.

DHA | 04.07.2019 - 18:36..
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Bursa'nın Karacabey ilçesinin Bakırköy Kavşağı’nda, 2017 yılının kasım ayında kurulan trafik lambalarının bir haftadır yanmaması tepkilere neden oluyor.

Daha önce sık sık ölümlü ve maddi hasarlı kazaların yaşandığı bölgeye konulan trafik ışıkları sayesinde bu sorun büyük ölçüde çözülmüştü.

KAZALARA DAVETİYE

Geçtiğimiz hafta yaşanan hırsızlık olayı sonrası Bakırköy Kavşağı, yine trafik kazalarına davetiye çıkarmaya başladı. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, kavşaktaki trafik ışıklarını besleyen otomasyon panosunu çaldı. Olay sonrası İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler geniş çaplı soruşturma başlatırken, Karayolları da bölgede keşif yaptı.

Trafik ışıklarını besleyen otomasyon panosunu çaldılar

Söz konusu trafik ışıklarının bir an önce yeniden çalışması gerektiğine dikkat çeken Bakırköy Mahalle Muhtarı Kazım Önen, acı kazalar yaşanmadan bunun önüne geçilmesini istedi.

Trafik ışıklarını besleyen otomasyon panosunu çaldılar

Bu konuda başta Karayolları olmak üzere ilgili tüm birimleri göreve davet eden Önen, "Bakırköy Kavşağı’nın bulunduğu İzmir-Bursa Karayolu, özellikle bugünlerde turizm ve tarım sezonunun açılmasıyla çok kritik bir konumda. O nedenle buradaki trafik akışının güvenli olması büyük önem arz ediyor.

Yaşanan bu hırsızlık olayı sonrası trafik ışıklarının yanmaması trafik açısından tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Ölümlü ya da maddi hasarlı kaza ve faciaların yaşanmaması adına başta Karayolları yetkilileri olmak üzere, ilgilileri göreve davet ediyorum. Bakırköy Kavşağı’ndaki trafik ışıklarının bir an önce yeniden çalışmasını istiyoruz" dedi.

Trafik ışıklarını besleyen otomasyon panosunu çaldılar

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