Erzurum Yakutiye Mahallesi'nde yaşayan ve yaptığı buluşlarla “Dadaş Mucit” lakabı ile tanınan 57 yaşındaki Ebubekir Taşbaşı, Trafik Haftası için 93 model aracını yeniden tasarladı.

ALKOL KOKUSUYLA ÇALIŞMIYOR

Taşbaşı, aracına alkol ve cep telefonu sensörü ekledi. Sensörle araca alkol kokusuyla binildiğinde veya alkol içildiğinde motor otomatik olarak kendini kapatıyor ve koku araçta olduğu sürece çalışmıyor. Cep telefonu özel olarak tasarlanan aparattan çıkartıldığında da yine aracın motoru otomatikman kapanıyor. Bu aparatın amacı ise araçta cep telefonuyla konuşmayı engellemek. Bir diğer özellikte ise araç emniyet kemeri takılmadığı sürece çalışmıyor. Böylelikle araç kişilere emniyet kemerini takma zorunluluğu getiriyor. Emniyet kemerine yerleştirilen ısı sensörlüyle emniyet kemerini arkadan taksanız dahi aracı kandıramıyorsunuz.

Erzurumlu trafik kazalarını önlemek için araba tasarladı ViDEO

HIZI 95'İ GEÇMİYOR

Ve son olarak araçtaki sabit hız sensörü ile araç 95 kilometre hızı geçmiyor. Ebubekir Taşbaşı'nın daha önceden yaptığı çalışmayla da arabaya hırsız girdiğinde oluşan manyetik alanda koltuklar araç içerisindeki kişiyi sıkıştırıyor ve kaçmasını engelliyor.

TRAFİK KURALLARINA UYULMASI İÇİN TASARLADI

Ebubekir Taşbaşı, trafik kazalarını önlemek için akıllı bir araç geliştirdiğini ifade ederek, “Bu aracı bu şekilde tasarlamamın sebebi trafik kurallarına uyulması için. Araca telefon sistemi yaptım, bunun sebebi telefon konuşmasını engellemek. Araçta alkol sensörü var. Bu sistem de kokuya duyarlı. Sensör koku aldığı an ses çıkarıyor ve motoru kapatıyor. Hız sensörümüz var, bu da kazaları engelliyor. Emniyet kemerimizi ise takmadan aracı çalıştıramıyoruz. Benim böyle akıllı bir otomobil geliştirmemin sebebi trafik kazalarını engellemek” dedi.



