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Trafik kazası tartışmasında kalp krizi geçirdi

Samsun'da trafik kazasından kaynaklanan tartışma sırasında kalp krizi geçiren otomobil sürücüsü, o sırada yoldan geçen bir sağlık görevlisinin müdahalesiyle hayata döndü.

İHA | 23.06.2019 - 23:21..
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Samsun'da iki araç kaza yaptı. Kaza sonrasında araçtan inip birbiriyle anlaşmaya çalışan sürücüler birbirine girdi, tartışma yaşandı.

Kazada yaralanan olmazken iki sürücü de otomobillerinden inip bir süre tartışmaya başladı. Tartışma bittiği sırada Mustafa S. aniden yere yığıldı. Bir süre sonra şahsın kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

Trafik kazası tartışmasında kalp krizi geçirdi

MÜDAHALE İLE HAYATA DÖNDÜ

Bu sırada tesadüfen yoldan geçen bir kadın sağlık görevlisi şahsa suni teneffüs yaptı. Daha sonra ise olay yerine yakında olan Kızılay görevlileri de şahsın yanına gelerek ona kalp masajı yapmaya başladı.

Trafik kazası tartışmasında kalp krizi geçirdi VİDEO

Sağlık görevlisi ve Kızılay görevlilerinin yaklaşık 15 dakikalık müdahalesinin ardından, ihbar üzerine 112 acil sağlık ekipleri olay yerine geldi. Kalp krizi geçiren şahsa olay yerinde sağlık ekipleri de kalp masajı yaptıktan sonra onu Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından şahıs daha sonra özel bir hastaneye sevk edildi.

Şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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