Trafik kazasında 3'ü aynı aileden olmak üzere 4 kişi öldü

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesi Emirinköyü Köyü'nde, akşam saatlerinde Yaşar Çolak yönetimindeki 35 HAR 95 plakalı otomobil, Emirdağ istikametine seyir halinde olan Cihan Ü. yönetimindeki 77 AG 606 plakalı kamyonetle çarpıştı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan ve Afyonkarahisar’ın Bayat Çukurkuyu Köyü'nden ve aynı aileden oldukları öğrenilen Yaşar Çolak ve araç içinde bulunan Emine Çolak ve Sıdıka Çolak ile Serpil Karatepe hayatını kaybetti.

1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Kazada ağır yaralanan Adem Karatepe ise olay yerine gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.