Trafik kazasında ölen annesinden sezeryanla alınan bebek

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde geçtiğimiz 11 Şubat'ta meydana gelen olayda, Şaban Damgacı yönetimindeki otomobil, Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde kontrolden çıkarak önce bariyerlere ardından ağaca çarptı.

Kazada sürücü Damgacı, Özge Damgacı ve oğlu M.D. ile Figen Kazancıo, Muammer Kazancıo ve Hüsne Aslan yaralandı.

11 GÜN DAYANABİLDİ

Hastaneye kaldırılan ve 8 aylık hamile olan Figen Kazancıo (27) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Doktorlar anne Kazancıo'nun ölmeden önce karnındaki kız bebeğini sezeryanla aldı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesinde kuvöze alınan bebek, 11 günlük yaşam savaşını bugün kaybetti.