1 Trafik kazasında ölen tilkinin yavruları korumaya alındı Bir aracın çarpmasıyla ölen tilkinin 2 yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından sahiplendi.

2 Vinç arkasında sürüklenen köpeğin sağlık durumu iyi Bir vinç sürücüsünün, komşunun tavuklarına zarar verdiği gerekçesiyle köpeğini kamyon arkasında sürüklemişti. Tedavi altına alınan köpeğin durumunun iyi olduğu duyuruldu.

3 UEFA'dan Beşiktaş'a iyi haber UEFA, Beşiktaş'ın FFP konusunda yaptığı anlaşmaya uyduğunu ve takip sürecinin sonlandığını, Trabzonspor'un ise şartları yerine getiremediğini açıkladı.

4 Trump göçmenlere seslendi: Rahat olmayın Trump, dün açıkladığı yeni göçmen düzenlemesinin ardından sosyal medya hesabından göçmenlere yönelik, “Lütfen kendinizi çok rahat sanmayın, yakında ayrılacaksınız” dedi.

5 Apartman önüne kurulan iskele devrildi: 2 işçi yaralı Bir apartmanın dış cephe boyasının yapılması için kurulan iskelenin devrilmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

6 Fenerbahçe-Anadolu Efes - CANLI SKOR THY EuroLeague Final-Four'da temsicilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. Kazanan ekip adını finale yazdıracak.