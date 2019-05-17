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Trafik kazasında ölen tilkinin yavruları korumaya alındı

Bir aracın çarpmasıyla ölen tilkinin 2 yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından sahiplendi.

DHA | 17.05.2019 - 20:03..
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Umurca köyünde, aracın çarpması sonucu ölen tilkinin yakında bulunan yuvada yeni doğmuş 2 yavru tilki bulan köylüler durumu Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi.

KORUMA ALTINA ALINDILAR

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibi ile Kırklareli AFAD ekibi, köye gelerek çevredekilerin yardımıyla toprak altındaki 2 yavru tilkiyi kepçe yardımıyla yuvadan aldı. Ölen tilkinin yavruları olduğu değerlendirilen 2 tilki, Kırklareli Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi'nde veterinerler tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. 2 yavru tilki, teslim edildikleri İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi'nde korumaya alındı. Yavru tilkilerin, yeterince büyüdüklerinde doğal yaşam ortamlarına geri bırakılacakları bildirildi.

Trafik kazasında ölen tilkinin yavruları korumaya alındı

Trafik kazasında ölen tilkinin yavruları korumaya alındı

Trafik kazasında ölen tilkinin yavruları korumaya alındı

Trafik kazasında ölen tilkinin yavruları korumaya alındı

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