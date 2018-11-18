Trafik kurallarına uymayanlara geçit yok

Niğde Çiftlik ilçe Jandarma Komutanlığı önünde plakası açıklanmayan bir otomobilin sürücüsü B.K. drift yaparak trafiği tehlikeye attı.

5 BİN LİRA CEZA VE EHLİYETİNE EL KONULDU

Polise ihbar edilen otomobil sürücüsü trafik ekipleri tarafından yakalandı. Sürücü B.K'ye drift yaparak trafiği tehlikeye atmaktan 5 bin 10 TL, cam filminden dolayı 235 TL para cezası yazılarak ehliyetine 60 gün el konuldu, ayrıca aracı 60 gün trafikten men edildi.

ÇAKARA 2 BİN LİRA 4 LİRA PARA CEZASI

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus ve trafik şubesi ekipleri, Rat Mahallesi Asri Mezarlık mevkiinde önünde çakar lamba bulunan 67 AAF 057 plakalı minibüsü durdurdu.





Yapılan denetimde aracına yasa dışı çakar lamba takan araç sahibi D.A. ve sürücü K.A.'ya Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince bin 2'şer lira olmak üzere toplam 2 bin 4 lira para cezası kesildi. Aracın önündeki çakar lambası da ekiplerince sökülerek el konuldu.