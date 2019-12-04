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Trafik magandaları bu kez Arnavutköy'de görüldü

Trafiği kapatarak drift yapan magandalar, bulunmamak için plakanın üzerini Türk bayrağı ile örttü.

DHA | 04.12.2019 - 11:28..
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Trafik magandaları, kesilen binlerce liralık cezalara aldırış etmeden hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücü ve yolcuların hayatlarını tehlikeye atmaya devam ediyor.

Bu sefer görüntüler Arnavutköy'den...

DRİFT YAPIP, TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTILAR

İstanbul Arnavutköy'deki Bolluca Mahallesi'nde bulunan Abdullah Gül ve Yıldırım Beyazıd caddelerinin birleştiği kavşağı trafiğe kapatan magandalar, "drift" diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı.

Arnavutköy'de trafiği kapatarak drift yapan magandalar ViDEO

AÇIK KAPIDAN SARKAN MAGANDALAR

Drift yapan aracın şoför mahallindeki kapının açık olması dikkatlerden kaçmazken, diğer magandalar da otomobilden sarktı.

TÜRK BAYRAĞI İLE PLAKAYI KAPATTILAR

Görüntülerde drift yapılan araçlardan birinin arkasına Türk bayrağı asıldığı, bu şekilde de plakasını kapattığı görüldü.

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