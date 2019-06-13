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Trafik magandalarına 32.6 milyon liralık ceza

Trafik güvenliğini artırmak için emniyetin yeni düzenlemesiyle, son 8 ayda drift ve makas atan sürücülere rekor cezalar kesildi.

Haber Merkezi | 13.06.2019 - 09:16..
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Trafik magandalarına 32.6 milyon liralık ceza

Türkiye’de de yılda ortalama 130 bin trafik kazası meydana geliyor. Emniyet yetkilileri aldığı önlemlerde, drift yapan sürücülerin ehliyet ve araçlarına 2 ay süreyle el koyup, psikolojik testten geçtikleri taktirde ehliyetlerinin iade ediyor.

Aradan geçen 8 ayda drift ve makas atan sürücülere 32.6 milyon liralık ceza kesildi.

MAKAS ATAN SÜRÜCÜYE 22 MİLYON 326 BİN 564 TL

Emniyet, 2 Ekim-10 Haziran tarihlerinde trafikte makas atan 22 bin 282 kişiye 22 milyon 326 bin 564 TL ceza kesti.

DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYE 10 MİLYON 301 BİN 40 TL

Drift yapan 2052 magandaya ise 10 milyon 301 bin 40 TL ceza kesildi. Makasın cezası 1002, driftin cezası 5 bin 20 TL oldu.

Sosyal medyadan otobana "Makas" terörü

Trafik magandalarına 32.6 milyon liralık ceza

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