Trafik magandası baklavacı kardeşlere 'tahliye kurbanı'

Pendik'te 7 aylık hamile kadın ve eşinin içinde bulunduğu araca saldırdıkları gerekçesi ile haklarında dava açılan Hasan Sel ve Hüseyin Sel kardeşler, ilk duruşmada serbest kaldı.
Son işlemleri için Maltepe Ceza İnfaz Kurumu'na getirilen Sel kardeşlerin yakınları, cezaevi önüne akın etti.
SEL KARDEŞLERE 'TAHLİYE KURBANI'
Sel kardeşlerin akrabaları, dostları ve sevenlerinden oluşan 30-40 kişilik grup, cezaevi çıkışında yanlarında getirdikleri koyunu kesti.
Yakınları, kurban kestikten sonra hocanın dua etmesinin ardından cezaevi çıkış kapısından ayrıldılar.
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