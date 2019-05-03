Trafik magandasına polis geçit vermedi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde trafikte makas atan Serkan E.'yi görenler, durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Serkan E.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
HEM TEHDİT ETTİ HEM DE KAÇTI
Ekiplerin takibe aldığı otomobildeki Serkan E. durumu anlayınca polislere silah göstererek tehdit etmeye çalıştı ve kaçmaya başladı. Kovalamacanın sonunda Serkan E., 19 Mayıs Mahallesi Göksel Sokak üzerinde yakalanarak, gözaltına alındı.
YAKALAMA KARARI ÇIKTI
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada Serkan Karataş isimli sahte kimlik ele geçirildi. Serkan E.'nin ayrıca hırsızlık suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.
Yakalanan Serkan E., Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.