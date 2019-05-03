Trafik magandasına polis geçit vermedi

1 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın döviz yorumu Dolar 6 liraya euro ise 7 liraya doğru ilerliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, artık dalgalanmaların olmayacağını söyledi.

2 Balıkesir'de 1 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi Kendilerini MİT personeli olarak tanıtan ve Kaddafi'nin altınlarını Türkiye'ye getirdiklerini iddia ederek toplam 1 milyon 400 bin TL'lik vurgun yapan dolandırıcılar polisin operasyonuyla yakalandı.

3 İzmir'de kamyonun üzerine çıkan şahıs düştü 63 yaşındaki şahıs, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

4 FETÖ'den 17 asker gözaltına alındı Deniz Kuvvetlerinde görevli olan askerlerin 14'ü aktif görevde bulunuyor.

5 Adıyaman'da jandarma ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirdi İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir şahsın evinde yaptıkları aramada 1 adet tabanca ve 200 gram uyuşturucu madde buldu.

6 Türkiye'nin gizli cenneti Badavut koruma altına alındı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan Badavut bölgesindeki 1. ve 3. derece doğal sit kapsamına giren alan, Cumhurbaşkanı kararıyla "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.