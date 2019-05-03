taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9758
Euro
6.6783
Altın
1272.15
Borsa
94179.37
Gram Altın
244.322

Trafik magandasına polis geçit vermedi

Kayseri'de otomobille trafikte makas atan ve kendisini yakalamaya çalışan polisleri silahla tehdit eden zanlı, kovalamacanın sonunda yakalandı.

DHA | 03.05.2019 - 09:13..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde trafikte makas atan Serkan E.'yi görenler, durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Serkan E.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

HEM TEHDİT ETTİ HEM DE KAÇTI

Ekiplerin takibe aldığı otomobildeki Serkan E. durumu anlayınca polislere silah göstererek tehdit etmeye çalıştı ve kaçmaya başladı. Kovalamacanın sonunda Serkan E., 19 Mayıs Mahallesi Göksel Sokak üzerinde yakalanarak, gözaltına alındı.

Trafik magandasına polis geçit vermedi

YAKALAMA KARARI ÇIKTI

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada Serkan Karataş isimli sahte kimlik ele geçirildi. Serkan E.'nin ayrıca hırsızlık suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

Yakalanan Serkan E., Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ'cü Enes Kanter'e ABD'lilerden tepki

FETÖ'cü Enes Kanter'e ABD'lilerden tepki

37
Oyun oynadıkları televizyona mermi isabet etti

Oyun oynadıkları televizyona mermi isabet etti

12
ABD: Jeffrey’in Türkiye’deki temasları yapıcı geçti

ABD: Jeffrey’in Türkiye’deki temasları yapıcı geçti

58
UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

5
Antalya'da gençlerden denizde ölümcül oyun

Antalya'da gençlerden denizde ölümcül oyun

26
Zelenskiy: Rusya ile tek ortak noktamız, aramızdaki sınır

Zelenskiy: Rusya ile tek ortak noktamız, aramızdaki sınır

7
ABD'de 2019 İslamofobi raporu

ABD'de 2019 İslamofobi raporu

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir