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Trafik magandasından canları yok sayan "U" dönüşü

120 kilometre hızla otobanda ilerleyen araç, trafikteki diğer sürücülerin canını yok sayarak "U" dönüşü yaptı.

AA | 15.06.2019 - 17:50..
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Trafik magandaları insanların hayatın riske sokmaya devam ediyor.

Yapılan denetimlere ve uyarılara kulak asmayıp, her gün yaşanan kazalardan ders almayan trafik magandalarından biri Eskişehir'de ortaya çıktı.

Trafik magandasından canları yok sayan

TRAFİĞİ HİÇE SAYARAK U DÖNÜŞÜ YAPTI

Otobanda; Eskişehir sapağını kaçırdığı anlaşılan 120 km hızla ilerleyen bir otomobil sürücüsü, arkasında hızla seyreden araçlara aldırış etmeden U dönüşü yapıyor.

Tek yönlü yolda U dönüşü yapan ve kazaya davetiye çıkaran otomobil sürücüsü, diğer araçların uyarılarına aldırış etmeden yaklaşık 500 metre giderek Eskişehir yoluna giriyor.

Otobanda U dönüşü yapan sürücü İZLE

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