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Trafik magandasından üniversiteli gence saldırı

Trafikte hızlı gitmediğini öne sürdüğü Halit Köprülü'nün aracının önüne kırıp inen maganda, üniversite öğrencisinin otomobilini tekmeleyip, yumrukladı.

DHA | 27.10.2019 - 15:34..
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İstanbul D-100 Karayolu Fidanlık mevkisind, İnşaat Mühendisliği son sınıf öğrencisi Halit Köprülü, otomobiliyle Bakırköy yönüne giderken, arkadan hızla gelen hafif ticari aracın sürücüsü, selektör yapıp uzun süre kornaya bastı.

HIZLI GİTMEDİĞİ İÇİN OTOBİLİNİ ÖNÜNE KIRDI

Köprülü ise sıkışan trafik nedeniyle yol veremedi. Bu sırada yanına yaklaşan aracın sürücüsü, camı açıp Halit Köprülü'ye neden hızlı gitmediğini sordu. Köprülü ise trafik nedeniyle yol veremediğini söyledi. Bunun üzerine sürücü, aracını Köprülü'nün otomobilinin önüne kırdı.

OTOMOBİLİNİ YUMRUKLADI, DEFALARCA ÇARPTI

Aracından inen sürücü, Köprülü'nün otomobilini yumrukladı. Paniğe kapılan Halit Köprülü, otomobiliyle kaçmaya çalıştı. Ancak peşine düşen sürücü, aracıyla Köprülü'nün otomobiline defalarca çarptı.

Trafik magandası üniversiteli gence trafikte dehşeti yaşattı -1

DEHŞET ANLARINI KAYDETTİ

Halit Köprülü, yaşadığı dehşet anlarını cep telefonunun kamerasıyla saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde, saldırganın aracından inip Köprülü'nün otomobilinin kapısını zorladığı, başaramayınca da cama yumruklayıp, ‘Açsana lan’ diye bağırıp, tekme attığı görüldü.

Trafik magandası üniversiteli gence trafikte dehşeti yaşattı

ARACINDAN İNİP ÜZERİME GELDİ

Halit Köprülü, "Önceki gün öğle saatlerinde evimden okula gitmek için aracımla yolda gidiyordum. Arkamdan bir araba geldi, hızlı sürüyordu. Korna çaldı. Sonra sağıma geldi, 'neden hızlı gitmiyorsun' dedi. Ben de kolumla işaret yaparak 'Görmüyor musun ağabey trafik var' dedim. Adam yanlış anladı sanırım. Sarhoş muydu nedir, bilmiyorum. Bir anda önüme kırdı. Aracımı yumrukladı. Ben kaçtım, kovalamaya başladı. 3 kez kovaladı, ben de 3 kez kaçtım. Trafik vardı. O kadar öfkeliydi ki tüm hızıyla 5 kere benim aracıma çarptı. Beni öldürmek istedi. Beni ve yoldaki herkesin hayatını tehlikeye attı. Kendimi korumak için kapıları kilitledim" dedi.

Trafik magandası üniversiteli gence trafikte dehşeti yaşattı -2

Trafik magandası üniversiteli gence trafikte dehşeti yaşattı -3

Trafik magandası üniversiteli gence trafikte dehşeti yaşattı -4

Trafik magandası üniversiteli gence trafikte dehşeti yaşattı -5

Trafik magandası üniversiteli gence trafikte dehşeti yaşattı -6

Trafik magandası üniversiteli gence trafikte dehşeti yaşattı -7

Trafik magandası üniversiteli gence trafikte dehşeti yaşattı -8

Trafik magandası üniversiteli gence trafikte dehşeti yaşattı -9

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