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Trafik polisi kırmızıda geçen adama cezayı kesti

Gaziantep'te uygulama yapan polisler tarafından kırmızı ışıkta geçtiği hatırlatılan yaya, "Yaya kırmızıda da geçer, ben Avrupa'da kalmış adamım." diyerek kendini savundu.

İHA | 17.01.2020 - 15:57..
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Gaziantep'te polis, vatandaşların huzur ve güveni için şehir içi ve şehirler arası kara yolllarında denetimlerini arttırarak sürdürüyor.

Kent merkezindeki yaya geçitlerinde uygulama yapan polis ekipleri, kırmızı ışıkta geçen yayaları önce uyardı, ardından ceza kesti. Denetimler esnasında trafik polisleri, trafik ışıklarına riayet etmeyen bir yayaya uygulama yaptıklarını söyleyerek, kırmızı ışıkta geçtiğini hatırlattı.

"YAYA KIRMIZIDA GEÇER"

İsmi açıklanmayan yaya, "Yaya kırmızıda da geçer, ben Avrupa'da kalmış adamım." diyerek kendini savundu.

Gaziantep'te kırmızı ışıkta geçen yayadan şaşırtan savunma ViDEO

PARA CEZASINI YEDİ

Polis ekipleri ise Avrupa ülkelerinde trafik ışıkları ve ikaz tabelalarının bulunmadığı yerlerde yayaların öncelikli geçme hakkı bulunduğunu, trafik ışıklarının yer aldığı bölgelerde ise hem araç sürücülerinin hem de yayaların trafik ışıklarına uyma zorunluluğu bulunduğunu ve aksi durumlarda ceza ve yaptırımların uygulandığını söyleyerek, ikaz ettiği yayaya para cezası kesti.

Trafik polisi kırmızıda geçen adama cezayı kesti

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