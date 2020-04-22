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Trafik polisinin temastan kaçınma yöntemi

Kocaeli'de, koronavirüse karşı önlem alan bir trafik polisi, çöp toplama çubuğu kullanarak sürücülerle temastan kaçındı.

İHA |
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Trafik polisinin temastan kaçınma yöntemi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yetkililer tarafından çeşitli önlemler alınmaya devam edilirken, bir yandan vatandaşlar ve çalışanlar da kendileri için önlemler alıyor...

Kocaeli'de görevli olan bir trafik polisinin, virüsten korunma yöntemi ise oldukça dikkat çekti.

ÇÖP TOPLAMA ÇUBUĞU SAYESİNDE SIFIR TEMAS

Polis memuru, temastan kaçınmak için çöp toplama çubuğu kullanmaya başladı.

Kontrol sırasında araç şoförünün uzattığı ehliyeti, elinde bulunan çubukla alan polisin o anları ise cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Trafik polisinin temastan kaçınma yöntemi

Trafik polisinin temastan kaçınma yöntemi

Trafik polisinin temastan kaçınma yöntemi

Kocaeli'de çekilen görüntüler, Ensonhaber WhatsApp Hattı'na gönderildi.

Siz de çektiğiniz görüntülerin Ensonhaber'de yayınlanmasını istiyorsanız, bize yazın! +90 533 378 20 00

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