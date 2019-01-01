Trafik sigortası ile kasko arasındaki farklar

Kasko ve Trafik Sigortası araçlara yapılan sigorta türü olması yönü ile birbirine benzemekte ise aralarındaki farkları bilmeyenler sık sık karıştırılmaktadır.

Kasko; bir aracın kaza yapması, yanması, çalınması veya zarara uğraması nedeniyle poliçe sınırlarında belirlenen araca ait zararların giderilmesidir.

Trafik Sigortası ise ilgili kanunlarca zorunlu olan ve aracın herhangi bir kazaya karışması durumunda karşı tarafın malına ve canına gelebilecek zararları belli sınırlar içinde gideren sigorta türüdür.

Yani birisi zorunlu, diğeri tercihen alınan sigortadır. Kasko eski model arabalara uygulanmamaktadır.

Farkları madde madde sıralayacak olursak;

Trafik sigortaları kanuni olarak zorunlu tutulmuşken kaskoda herhangi bir zorunluluk yoktur. Trafik sigortası yapılmazsa araç trafiğe çıkamazken kasko isteğe bağlıdır.

Trafik sigortası meydana gelen herhangi bir kaza durumunda karşı tarafın zararının tanzim edilmesini sağlarken kasko kendi aracınızın zararını gidermeyi amaçlar.

Zorunlu Trafik Sigorta limitleri her yıl kanun tarafından belirlenir. Kasko da ise böyle bir zorunluluk bulunmaz. Farklı kapsamlarda ve fiyattaki kasko seçenekleriyle araç sahipleri araçlarını güvence altına alabilir.

Zorunlu trafik sigortasının kapsamı ve sınırını devlet yani kanunlar belirler. Kaza durumunda karşı tarafta oluşan hasar ya da zararın ne kadarının karşılanacağı kanunda yazılıdır. Kasko da ise sınırlar poliçe sahibinin inisiyatifine bırakılmış olup yararlanmak istemediği hususlar kapsam dışı bırakılabilir.