Trafik sigortası ve DASK prim ödemelerinde taksit sayısı arttı

Türkiye Sigorta Birliği’nden (TSB) yapılan açıklamada, "Genel uygulamada DASK ve Zorunlu Trafik sigortalarında prim ödemeleri peşin veya kredi kartına genellikle 3 taksit şeklinde tahsil edilmektedir. Üye şirketlerin nisan ayından itibaren düzenlenecek Zorunlu Trafik Sigortası ve DASK poliçe primlerini kredi kartına 5 taksit olacak şekilde tahsili tavsiye edilmektedir." denildi.

TSB’nin açıklamasında tavsiye niteliğindeki maddeler ise şöyle:

POLİÇELERDE ERTELEME SÜRESİ BOYUNCA TEMİNAT VERMEYE DEVAM

“Bankaların/kredi kuruluşlarının kredilerini yeniden yapılandırması/geri ödemelerin ertelenmesine yönelik aldıkları önlemlerle uyumlu olarak; hayat sigorta şirketlerinin, bireysel kredilerle bağlantılı olarak akdedilmiş olan hayat sigortaları kapsamındaki riskler için, kredi süresinin uzadığı poliçelerde erteleme süresi boyunca teminat vermeye devam etmeleri tavsiye edilmektedir.

SİGORTA PRİM TAHSİLATLARINI EK MALİYET ALINMADAN BİR AY ERTELEME

Sigortalıların nisan ayı ve devam eden sigorta prim tahsilatlarının, ek maliyet alınmadan bir ay ertelenmesi tavsiye edilmektedir.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA PRİM İNDİRİMİ

Sağlık sektöründe hizmet veren sağlık çalışanlarına destek olabilmek gayesi ile sigorta ürünlerinde, prim indiriminde bulunulması tavsiye edilmektedir."