taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.695
Euro
7.334
Altın
1686.95
Borsa
96470.97
Gram Altın
363.118
Bitcoin
45436.56

Trafik sigortası ve DASK prim ödemelerinde taksit sayısı arttı

Türkiye Sigorta Birliği, trafik sigortası ve DASK poliçe prim ödemelerinde taksit sayısının 3'ten, 5'e çıkarıldığını bildirdi.

DHA |
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Whatsapp ile paylaş

Trafik sigortası ve DASK prim ödemelerinde taksit sayısı arttı

Türkiye Sigorta Birliği’nden (TSB) yapılan açıklamada, "Genel uygulamada DASK ve Zorunlu Trafik sigortalarında prim ödemeleri peşin veya kredi kartına genellikle 3 taksit şeklinde tahsil edilmektedir. Üye şirketlerin nisan ayından itibaren düzenlenecek Zorunlu Trafik Sigortası ve DASK poliçe primlerini kredi kartına 5 taksit olacak şekilde tahsili tavsiye edilmektedir." denildi.

TSB’nin açıklamasında tavsiye niteliğindeki maddeler ise şöyle:

POLİÇELERDE ERTELEME SÜRESİ BOYUNCA TEMİNAT VERMEYE DEVAM

“Bankaların/kredi kuruluşlarının kredilerini yeniden yapılandırması/geri ödemelerin ertelenmesine yönelik aldıkları önlemlerle uyumlu olarak; hayat sigorta şirketlerinin, bireysel kredilerle bağlantılı olarak akdedilmiş olan hayat sigortaları kapsamındaki riskler için, kredi süresinin uzadığı poliçelerde erteleme süresi boyunca teminat vermeye devam etmeleri tavsiye edilmektedir.

SİGORTA PRİM TAHSİLATLARINI EK MALİYET ALINMADAN BİR AY ERTELEME

Sigortalıların nisan ayı ve devam eden sigorta prim tahsilatlarının, ek maliyet alınmadan bir ay ertelenmesi tavsiye edilmektedir.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA PRİM İNDİRİMİ

Sağlık sektöründe hizmet veren sağlık çalışanlarına destek olabilmek gayesi ile sigorta ürünlerinde, prim indiriminde bulunulması tavsiye edilmektedir."

İlginizi Çekebilir
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik, ocak ayında yüzde 13,8 olarak gerçekleşti.
Altın fiyatlarındaki iniş ve çıkışlar bir süre daha devam edebilir
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık, koronavirüsün tetiklediği küresel ekonominin etkisindeki altın fiyatlarının, bir süre daha inişli-çıkışlı seyirde devam etmesini beklediklerini paylaştı.
Çimento ihracatı yılın ilk çeyreğinde yüzde 54 arttı
TÇMB, çimento sektöründe 2019 yılında yaşanılan daralmadan sonra 2020’nin ilk ayında üretimin bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 31, iç satışların ise yüzde 16,8 arttığını bildirdi.
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı
Koronavirüsün tüm dünya borsalarının üzerinde olumsuz rüzgarlar estirdiğini biliyoruz. Borsa İstanbul'dan gelen veriler de bu nedenle ilgi odağımızda.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan Stand-up'çı hakkında gözaltı kararı
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan Stand-up'çı hakkında gözaltı kararı
1015
Putin koronayla mücadeleyi Türklerle savaşmaya benzetti
Putin koronayla mücadeleyi Türklerle savaşmaya benzetti
368
DSÖ koronavirüs mücadelesinde Türkiye'yi örnek gösterdi
DSÖ koronavirüs mücadelesinde Türkiye'yi örnek gösterdi
227
Afrin Bülbül'e Türk bayrağı işlendi
Afrin Bülbül'e Türk bayrağı işlendi
262
Acarkent villalarının yapı ruhsatları iptal edildi
Acarkent villalarının yapı ruhsatları iptal edildi
300
Erdoğan'dan Türk Konseyi Zirvesi'nde birlik mesajı
Erdoğan'dan Türk Konseyi Zirvesi'nde birlik mesajı
277
Yürüme veya koşma esnasında da virüse yakalanabilirsiniz
Yürüme veya koşma esnasında da virüse yakalanabilirsiniz
123
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir