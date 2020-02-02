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Trafikte arkalarından gelen araca yumurta attılar

Antalya’da trafikte seyir halindeyken otomobildeki yolcunun, camdan sarkarak arkasından gelen sürücünün aracına yumurta attığı anlar kameraya yansıdı.

İHA | 02.02.2020 - 13:08..
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Sosyal medya üzerinden Antalya'da gerçekleştiği belirtilerek paylaşılan bir görüntü, herkesin dikkatini çekti.

ARKADAN GELECEN ARACA YUMURTA ATTI

Cadde üzerinde ilerleyen otomobilin ön yolcu koltuğunda oturan genç bir yolcu, camdan sarkarak arkadan gelen sürücünün aracına yumurta atmaya başladı.

Antalya’da trafikte arkalarından gelen araca yumurta attılar ViDEO

Trafikte arkalarından gelen araca yumurta attılar


O ANLARI KAMERAYA KAYDETTİLER

Arkadaki aracın içindekiler de olayı cep telefonlarıyla kaydetmeye başlarken, yumurtalardan bazıları aracın ön camına isabet etti.

Trafikte arkalarından gelen araca yumurta attılar

"TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATIYORLAR, POLİSİ ARAYIN"

Görüntüyü çekenlerin ise "Tanımıyoruz kendilerini, yumurta atıyorlar, trafiği tehlikeye düşürüyorlar, tehdit ediyorlar. Polisi arayın." şeklindeki konuşmaları görüntülere yansıdı.

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