Sosyal medya üzerinden Antalya'da gerçekleştiği belirtilerek paylaşılan bir görüntü, herkesin dikkatini çekti.
ARKADAN GELECEN ARACA YUMURTA ATTI
Cadde üzerinde ilerleyen otomobilin ön yolcu koltuğunda oturan genç bir yolcu, camdan sarkarak arkadan gelen sürücünün aracına yumurta atmaya başladı.
Antalya’da trafikte arkalarından gelen araca yumurta attılar ViDEO
O ANLARI KAMERAYA KAYDETTİLER
Arkadaki aracın içindekiler de olayı cep telefonlarıyla kaydetmeye başlarken, yumurtalardan bazıları aracın ön camına isabet etti.
"TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATIYORLAR, POLİSİ ARAYIN"
Görüntüyü çekenlerin ise "Tanımıyoruz kendilerini, yumurta atıyorlar, trafiği tehlikeye düşürüyorlar, tehdit ediyorlar. Polisi arayın." şeklindeki konuşmaları görüntülere yansıdı.