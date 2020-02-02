Trafikte arkalarından gelen araca yumurta attılar

Gece saatlerinde, gürültü yaptıkları gerekçesiyle balkondan ateş açan zanlı tarafından vurulan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde patlayıcılar imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "43 havan mühimmatı ve 6 EYP, komandolarımız tarafından kontrollü şekilde imha edildi." bilgisine yer verildi.