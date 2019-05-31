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İzmir'de trafikte cadde ortasında yumruk yumruğa kavga

Bornova ilçesinde yol verme tartışması tekme tokat kavgaya dönüşürken, o anlar trafikte seyreden bir başka aracın kamerasına yansıdı.

İHA | 31.05.2019 - 12:09..
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Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi.

Konak yönüne seyreden iki araç sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı.

Otomobil sürücüsü, minibüsü solladıktan sonra ise olaylar çığırından çıktı.

MİNİBÜSÜNDEN İNDİ, YUMRUK YUMRUĞA GİRİŞTİLER

Minibüsten inen şahıslar ile otomobilde bulunan kişiler yumruk ve tekme tokat kavga etmeye başladı. Olay sebebiyle akan trafik durma noktasına gelirken, o anlar aynı yönde seyreden başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

İzmir'de trafikte cadde ortasında yumruk yumruğa kavga

VATANDAŞLAR DA SÜRÜCÜYE SALDIRDI

Görüntüde otomobilin şerit değiştirdikten sonra durduğu, bunun üzerine de minibüsten inen bazı vatandaşların sürücüye saldırdığı kamera kayıtlarına yansırken, hiçbir sürücünün kavgayı ayırmak için araçtan inmemesi de dikkat çekti. Yaşanan tekme-tokat kavga sebebiyle trafiğin akışında kısa süreli bir aksama yaşandı.

İzmir'de trafikte cadde ortasında yumruk yumruğa kavga

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