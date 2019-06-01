Trafikte Halit Ergenç'e saldırdılar

Sabah saatlerinde trafikte seyir halindeyken bir araçtan inen iki kişi tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya uğrayan Halit Ergenç, olayın akabinde karakola giderek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

"SALDIRIYA UĞRADIM"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ergenç, trafikte yaşadığı saldırı olayı hakkında açıklama yaparak, “Bugün sabah saatlerinde, trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde seyreden bir araç içerisinden inen iki kişinin tehdit, hakaret ve fiziksel saldırısına uğramış bulunmaktayım. Konu ile ilgili resmi makamlar nezdinde gerekli işlemleri başlattım. Trafik kurallarını ihlal ederek, toplumun güvenliğini tehdit eden bu davranış biçimiyle ilgili tüm yasal haklarımı kullanarak, konunun takipçisi olacağımın bilinmesini isterim.” dedi.

SALDIRGANLAR GÖZALTINA ALINDI

Halit Ergenç'e saldıran trafik magandaları kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.