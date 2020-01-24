Eskişehir merkez Odunpazarı İlçesi Büyükdere Mahallesi Millet Caddesi'nde iki yıl önce yaşanan olayda, Murat B. ile Murat Y, arasında trafik meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü.
Olay sonrası Bayav çifti, Murat Y'den şikayetçi olmuştu.
Trafikte hamile kadın ve eşine saldırıya 2 bin lira ceza ViDEO
KARARA BAĞLANDI
Eskişehir 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında tutuksuz yargılanan Murat Y. ile mağdur Fatma Didem Bayav, eşi Murat Bayav ve taraf avukatları hazır bulundu.
2 BİN LİRA CEZA ALDI
Mahkeme heyeti, suçlamaları kabul eden sanığa, 2 bin lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına, ancak hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.