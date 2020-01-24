Trafikte hamile kadın ve eşine saldırıya 2 bin lira ceza

1 Yahudi yerleşimciler Kudüs’te bir camiyi ateşe verdi Yahudi yerleşimciler işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan bir camiyi ateşe verdi, duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı.

2 'Robin Hood', İzmit’te bakkalda veresiye defterini kapattı Bir bakkala borcu olan tüm vatandaşların borcunu ödeyen hayırsever, mahallelinin 7 bin liralık borcunu ödedikten sonra, defteri alarak kayıplara karıştı.

3 HDP, şikayetlerini AB'ye anlattı AB'nin Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'un HDP'ye yaptığı ziyarette; kayyum atamaları ve terör örgütü YPG'ye yapılan operasyonlar konuşuldu.

4 Koronovirüsün mikroskopla çekilen görüntüsü yayınlandı Çin'de yayılan ve tüm dünyayı korkutan koronavirüsün mikroskopla çekilen fotoğrafı, Çin Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi'nin internet sitesine koyuldu.

5 Almanya'da silahlı saldırı: 6 ölü Ülkenin güneyinde yer alan Rot Am See kasabasında meydana gelen silahlı saldırıda en az 6 kişinin öldüğü duyuruldu.

6 The Sun: Bursaspor, Baros'u alıyor İngiliz basını, Galatasaray'ın eski futbolcusu Milan Baros'un, 1. Lig ekibi Bursaspor'a transfer olacağını yazdı.