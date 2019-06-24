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Trafikte kavga eden 2 kişi kazaya neden oldu

İzmir'de bir sürücü, yolda giderken tartıştığı kişinin otomobiline doğru direksiyonu kırınca arkadan gelen başka bir araç arabayla çarpıştı.

DHA | 24.06.2019 - 12:42..
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İZMİR'de otomobil sürücüsü, yolda giderken tartıştığı sürücünün otomobiline doğru direksiyonu kırınca kazaya neden oldu. Çeşme Otoyolu'ndaki kaza, cep telefonuyla kaydedildi.

Otoyolda Çeşme'den İzmir yönüne giden iki otomobilin sürücüleri, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Bir süre sonra, taraflardan biri, sağ şeritte ilerlediği sırada otomobilinin direksiyonunu tartıştığı sürücünün bulunduğu orta şeride doğru kırdı.

Trafikte kavga eden 2 kişi kazaya neden oldu VİDEO


ARKADAN GELEN OTOMOBİL ÇARPTI

Bunun üzerine, orta şeritte ilerleyen sürücü de, tartıştığı kişinin kendisine çarpmasını önlemek için bir anlık refleksle direksiyonu sol şeride kırınca, arkasından gelen otomobille çarpıştı.

Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, o anlar bir başka araçtaki vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, kırmızı otomobilin sürücüsünün diğer sürücüye el ve kol hareketleri yaptığı, daha sonra da direksiyonu önüne kırıp, kazaya sebebiyet verdiği görülüyor.Trafikte kavga eden 2 kişi kazaya neden oldu

Trafikte kavga eden 2 kişi kazaya neden oldu

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