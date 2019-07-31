taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5297
Euro
6.1765
Altın
1432.13
Borsa
102686.11
Gram Altın
255.32

Trafikte kural ihlali yapan sürücülere ceza kesildi

Otoyolda seyir halinde kuralları ihlal eden sürücülere ceza kesildi. Sürücüler, kural ihlali yapmamaları konusunda uyarıldılar.

İHA | 31.07.2019 - 08:56..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, trafik kurallarını ihlali eden sürücülere cezai işlem uyguladı.

KURALLARI İHLAL EDEN SÜRÜCÜLER TESPİT EDİLDİ

Çankırı'nın çeşitli bölgelerinde yapılan uygulamalar kapsamında kask takmayan motosiklet sürücüleri, emniyet kemeri takmayan araç sürücüleri uyarılarak ceza kesti.

Yapılan uygulama esnasında motosikletli Yunus ekipleri ise trafik ekipleri ile birlikte hareket ederek durdurulan araçlarda arama yaptı.

Çankırı'da trafikte kural ihlali yapan sürücülere ceza kesildi ViDEO

Trafikte kural ihlali yapan sürücülere ceza kesildi

30 ARACA CEZA KESİDİ

Uygulamada 30 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, sürücüler kural ihlali yapmamaları konusunda uyarıldılar.

Trafikte kural ihlali yapan sürücülere ceza kesildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'da otomobil hırsızlığında düşüş yaşandı

İstanbul'da otomobil hırsızlığında düşüş yaşandı

83
S.Arabistan'a giden tırlar geçiş yapamadı

S.Arabistan'a giden tırlar geçiş yapamadı

77
ABD'den 1,5 milyar dolarlık silah satışı

ABD'den 1,5 milyar dolarlık silah satışı

45
Sterlinde Brexit kaybı giderek artıyor

Sterlinde Brexit kaybı giderek artıyor

27
Ruhani ile Macron, ABD'ye karşı aynı fikirde

Ruhani ile Macron, ABD'ye karşı aynı fikirde

11
Ersun Yanal: Diğer takımlar da farklı yenilgiler alıyor

Ersun Yanal: Diğer takımlar da farklı yenilgiler alıyor

79
Trafik magandası baklavacı kardeşlere 'tahliye kurbanı'

Trafik magandası baklavacı kardeşlere 'tahliye kurbanı'

95
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir