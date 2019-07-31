Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, trafik kurallarını ihlali eden sürücülere cezai işlem uyguladı.
KURALLARI İHLAL EDEN SÜRÜCÜLER TESPİT EDİLDİ
Çankırı'nın çeşitli bölgelerinde yapılan uygulamalar kapsamında kask takmayan motosiklet sürücüleri, emniyet kemeri takmayan araç sürücüleri uyarılarak ceza kesti.
Yapılan uygulama esnasında motosikletli Yunus ekipleri ise trafik ekipleri ile birlikte hareket ederek durdurulan araçlarda arama yaptı.
Çankırı'da trafikte kural ihlali yapan sürücülere ceza kesildi ViDEO
30 ARACA CEZA KESİDİ
Uygulamada 30 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, sürücüler kural ihlali yapmamaları konusunda uyarıldılar.