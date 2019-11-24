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Trafikte makas atan magandalar terör estirdi

E-5 karayolunun çeşitli noktalarında otomobille trafikte seyreden 4 sürücü, araçların arasında defalarca "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürdü.

İHA | 24.11.2019 - 10:56..
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İstanbul'da otomobille çıktıkları trafikte otoyol, sokak ve caddelerde kuralları hiçe sayan magandalara yenileri eklendi.

Ağır para cezaları ve uygulamalara rağmen megakentte trafik terörü devam ediyor.

DEFALARCA MAKAS ATTILAR

Son olarak geçtiğimiz günlerde E-5 karayolu Edirnekapı mevkisi başta olmak üzere çeşitli noktalarda 4 ayrı sürücü, araçların arasında defalarca "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Dakikalarca bu şekilde giden magandalar, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı.

İstanbul trafiğini makas atarak birbirine kattılar İZLE

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞIYORLAR

Şov uğruna trafikte adeta terör estiren magandalar, yürekleri ağızlara getiren o görüntüleri kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiği tehlikeye sokan magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

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