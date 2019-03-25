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Trafikte makas atarak kazaya neden olan sürücü yakalandı

Fatih’te trafikte makas atarken 5 kişinin yaralandığı kazaya sebep olan sürücü yakalandı. Sürücüye bin 725 TL para cezası kesildi.

İHA | 25.03.2019 - 21:13..
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Fatih’te geçtiğimiz akşam trafikte makas atarak ilerleyen bir sürücü kazaya neden olmuştu. Olayda makas atan arabaya çarpmak istemeyen iki araç yolun sağına ve soluna manevra yaparken kaza yapmıştı.

TRAFİK MAGANDASI YAKALANDI

5 kişinin yaralandığı kazanın ardından trafikte makas atan 06 BK 3563 plakalı araç ve sürücü E.T., Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerince yakalandı.

Trafikte makas atarak kazaya neden olan sürücü yakalandı

BİN 725 LİRA CEZA KESİLDİ

E.T.’ye "aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmesi" suçundan bin 2 TL, "yaralanmalı veya ölümlü kazalar ile anlaşma hali dışında maddi hasarlı kazalarda trafik zabıtasından izin almadan olay yerinden ayrılmak" suçundan 488 TL, "muayene süresini geçirmek" suçundan ise 235 TL para cezası uygulandı.

Toplamda bin 725 TL para cezasına çarptırılan sürücü E.T., işlemleri yapılmak üzere Şehremini Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

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