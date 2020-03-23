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Trafikte tartışıp istasyonda öldürdüler

Konya'da trafikte tartıştıkları kişiyi bıçaklayarak öldürdükleri öne sürülen iki şüpheli, tutuklandı.

AA | 23.03.2020 - 20:44..
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Konya'nın Meram ilçesi Alavardı Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna otomobiliyle gelen Halef Oşak (39), araç içerisindeyken iki kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.


İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Oşak'ın göğsünden aldığı bıçak darbesiyle öldüğünü belirledi.

Oşak'ın cesedi, otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

BAĞ EVİNDE YAKALANDILAR

Olayın ardından soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin, Oşak ile trafikte tartıştığı öne sürülen Görkem G. (42) ile Soner S. (39) olduğunu belirledi.

Ekipler, şüphelilerin Meram ilçesi Kozağaç Mahallesinde arkadaşlarına ait bir bağ evinde saklandıklarını tespit etti.

İki zanlı, bağ evine düzenlenen operasyonla yakalanarak emniyete götürüldü.

Trafikte tartışıp istasyonda öldürdüler

İKİ ZANLI DA TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

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