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Trafikte tartıştığı sürücüye işaret fişeği attı

Rusya’da bir sürücü, trafikte tartıştığı diğer aracın sürücüsünün işaret tabancası saldırısına uğradı. Adamın boynundan yaralandığı saldırı anını, aracının yol kamarası kaydetti.

DHA | 19.09.2019 - 08:55..
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Rusya’nın başkenti Moskova’da trafik kavgası sırasında şoke edici bir olay yaşandı.

BOYNUNDAN YARALANDI

Kavga ettiği sürücünün otomobiline doğru yaklaşan adam, sürücünün işaret tabancasıyla attığı fişekle boynundan yaralandı. Görüntülerde, sürücünün, üzerine gelen sürücüye doğru aracının içinden fişek tabancası ile ateş ettiği; fişeğin adamın boynu ile giydiği ceketin arasına girdiği ve yanmayı sürdürdüğü görüldü.

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YANIKLAR OLUŞTU

O sırada durumu fark eden başka bir araçtaki kadın sürücü ise koşarak adama yardım etmeye çalıştı. Moskova polisi, fişeği atan 32 yaşındaki şüpheliyi gözaltına aldığını duyurdu. Olay sonrası hastaneye kaldırılan adamın boynunda yanıklar olduğu belirtildi.

Öte yandan gözaltına alınan sürücü, serbest bırakıldı.

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