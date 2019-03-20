Trafikte yaptığı hareket sonu oluyordu

Seyir halindeki yolda, araçların bulunduğu yönün ters tarafına doğru bisiklet kullanan gencin sonu kötü bitti.
ÖLÜME DAVETİYE ÇIKARDI
Kaydedilen görüntülerde bir grup bisikletli gencin, ters yöne doğru emniyet şeridinde bisiklet sürdüğü görülüyor. Arkadaş grubunun arasındaki şahıslardan biri, bisikletiyle yoldan geçen araçlara doğru hareket yapmaya kalkınca, bisikleti otomobilin tekerine isabet etti.
SON ANDA KURTULDU
Gencin tekerleğin altında kalmaktan son anda kurtuluşu, kendisini çeken arkadaşının telefon kamerasına yansıdı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan bisikletli, hastaneye kaldırıldı.
Deli cesareti bisikletliyi öldürüyordu