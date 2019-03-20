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Trafikte yaptığı hareket sonu oluyordu

Nerede kayda alındığı bilinmeyen videoda, otobanın ortasında ters yönde giden bir bisikletli, ölümle burun buruna geldi.

Haber Merkezi | 20.03.2019 - 09:19..
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Seyir halindeki yolda, araçların bulunduğu yönün ters tarafına doğru bisiklet kullanan gencin sonu kötü bitti.

ÖLÜME DAVETİYE ÇIKARDI

Kaydedilen görüntülerde bir grup bisikletli gencin, ters yöne doğru emniyet şeridinde bisiklet sürdüğü görülüyor. Arkadaş grubunun arasındaki şahıslardan biri, bisikletiyle yoldan geçen araçlara doğru hareket yapmaya kalkınca, bisikleti otomobilin tekerine isabet etti.

Trafikte yaptığı hareket sonu oluyordu

SON ANDA KURTULDU

Gencin tekerleğin altında kalmaktan son anda kurtuluşu, kendisini çeken arkadaşının telefon kamerasına yansıdı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan bisikletli, hastaneye kaldırıldı.

Deli cesareti bisikletliyi öldürüyordu

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