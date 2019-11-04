taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.694
Euro
6.3631
Altın
1513.38
Borsa
99307.3
Gram Altın
277.5
Bitcoin
52340.35

Trafikte yol vermeme kavgası kamerada

Esenler'de trafikte seyir halindeki iki araçta bulunan 4 kişi, yol vermeme nedeniyle araçlarını sağa çekerek tekme, tokat kavga etti. Kavgayı gören diğer sürücüler dakikalar sonra yardıma koştu.

İHA | 04.11.2019 - 10:37..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Esenler'de yolda seyir halindeki iki araç, bilinemeyen bir nedenle sağ şeritte durarak sözlü olarak tartışmaya başladı.

Tartışma, kısa sürede şiddetini artırarak, yerini tekme ve yumruklara bıraktı.

DAKİKALARCA KAVGA

Bir anda kavga etmeye başlayan 4 kişi, yumruk ve tekmelerle dakikalarca kavga etti. Kavgayı gören diğer sürücüler de araçlarını durdurarak, tarafları ayırmaya çalıştı. Vatandaşların uğraşlarına rağmen ayrılmayan taraflar, birbirlerini darbetmeyi sürdürdü. Vatandaşlar güçlükle de olsa tarafları ayırmayı başardı.

Trafikte yol vermeme kavgası kamerada ViDEO

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ YOLLARINA DEVAM ETTİLER

Kavganın yol vermeden dolayı çıktığı öğrenilirken, vatandaşların araya girmesinin ardından taraflar hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
HDP kongresinde terörist elebaşına selam yollandı

HDP kongresinde terörist elebaşına selam yollandı

357
Emre Belözoğlu yine küfretti

Emre Belözoğlu yine küfretti

107
ABD ordusunun Suriye'ye dönüşü devam ediyor

ABD ordusunun Suriye'ye dönüşü devam ediyor

74
Kırmızı kategoride aranan Müsluh İke öldürüldü

Kırmızı kategoride aranan Müsluh İke öldürüldü

161
Lübnan'da protestocular eylemlere devam ediyor

Lübnan'da protestocular eylemlere devam ediyor

81
Kamyon şoförünün üstüne tomruklar düştü

Kamyon şoförünün üstüne tomruklar düştü

38
HDP'li Kızıltepe Belediyesine kayyum atandı

HDP'li Kızıltepe Belediyesine kayyum atandı

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir