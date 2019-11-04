İstanbul Esenler'de yolda seyir halindeki iki araç, bilinemeyen bir nedenle sağ şeritte durarak sözlü olarak tartışmaya başladı.

Tartışma, kısa sürede şiddetini artırarak, yerini tekme ve yumruklara bıraktı.

DAKİKALARCA KAVGA

Bir anda kavga etmeye başlayan 4 kişi, yumruk ve tekmelerle dakikalarca kavga etti. Kavgayı gören diğer sürücüler de araçlarını durdurarak, tarafları ayırmaya çalıştı. Vatandaşların uğraşlarına rağmen ayrılmayan taraflar, birbirlerini darbetmeyi sürdürdü. Vatandaşlar güçlükle de olsa tarafları ayırmayı başardı.

Trafikte yol vermeme kavgası kamerada ViDEO

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ YOLLARINA DEVAM ETTİLER

Kavganın yol vermeden dolayı çıktığı öğrenilirken, vatandaşların araya girmesinin ardından taraflar hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etti.