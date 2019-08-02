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Trafikteki toplam taşıt sayısı arttı

Türkiye'de ocak- haziran döneminde 313 bin 213 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

AA | 02.08.2019 - 14:01..
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Trafikteki toplam taşıt sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı.

YÜZDE 1,61'LİK ARTIŞ

Yapılan araştırmaya göre, haziran sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,61 artarak 22 milyon 679 bin 584'ten 23 milyon 44 bin 761'e yükseldi.

Bu araçların yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,2'sini motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

HAZİRAN'DA RAKAM 41 BİNE ULAŞTI

Haziranda trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 41 bin 915 oldu. Bu taşıtların içinde motosiklet yüzde 43,9 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 43,5 ile otomobil, yüzde 5,8 ile kamyonet, yüzde 4,5 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 2,3'ünün ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlardan oluştuğu görüldü.

Trafikteki toplam taşıt sayısı arttı

OCAK- HAZİRAN DÖNEMİNDE 313 BİN TAŞIDIN KAYDI YAPILDI

Ocak-haziran döneminde 313 bin 213 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 134 bin 373 taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece, trafikteki toplam taşıt sayısı 178 bin 840 arttı.

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