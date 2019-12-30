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Trafo binasında 2 gün mahsur kaldığını iddia etti

İstanbul Şişli'de trafo binasında mahsur kaldığını iddia eden kişi, itfaiye ve çilingir yardımıyla kurtarıldıktan sonra gözaltına alındı.

DHA | 30.12.2019 - 04:46..
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Dolapdere Caddesi'ndeki cep telefonu operatörlerinin ortak kullandığı trafo binasının yanındaki benzin istasyonu çalışanları, bir kişinin yardım çığlıklarını duyarak sesin geldiği tarafa yöneldiler. Yardım isteğinin trafo binasında mahsur kalan bir kişiden geldiğini fark eden çalışanlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Trafo binasında 2 gün mahsur kaldığını iddia etti

POLİS GÖZETİMİNDE KAPI AÇILDI

İtfaiye ekipleri, elektrikli makasla trafonun kapısını kesmeye çalışırken, mahsur kalan kişi de kapının arkasındaki molozları temizleyerek içeriden yardım etti. Bu sırada yoldan geçen bir kişi kendisinin çilingir olduğunu söyleyerek, kapıya zarar vermeden açabileceğini söyledi. Çilingir, polis gözetiminde kapıyı açarak mahsur kalan kişinin dışarı çıkmasını sağladı.

Trafo binasında 2 gün mahsur kaldığını iddia etti

2 GÜNDÜR MAHSUR KALDIĞINI İDDİA ETTİ

Üzerinde kimlik belgesi çıkmayan kişi, polise, adının Rezan Çiçek olduğunu,  2 gün önce Bomonti Tüneli'nde açık bir kapıdan girdikten sonra yürüyerek trafo binasına geldiğini, çıkış kapısını kilitli görünce geri dönmek istediğini, tünele dönüş kapısının da kilitli olması nedeniyle içeride mahsur kaldığını iddia etti. 2 gün boyunca dışarıdakilere sesini duyurmaya çalıştığını öne süren kişi, çelişkili ifadeler vermesi nedeniyle gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Trafo binasında 2 gün mahsur kaldığını iddia etti

Trafo binasında 2 gün mahsur kaldığını iddia etti

Trafo binasında 2 gün mahsur kaldığını iddia etti

Trafo binasında 2 gün mahsur kaldığını iddia etti

Trafo binasında 2 gün mahsur kaldığını iddia etti

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