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Trafodaki cesedi görebilmek için sıraya girdiler

Adana'da 3 gündür kayıp olan 41 yaşındaki İhsan Aydın, evinin yakınlarındaki elektrik trafosunda ölü bulundu.

DHA | 08.12.2018 - 21:33..
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Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'ndeki elektrik trafosunu kontrole gelen görevliler, sistem odasında cesetle karşılaştı. Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İnceleme yapan ekipler, cesedin 3 gündür kayıp olan İhsan Aydın'a ait olduğunu tespit etti. Ekipler, olası bir kazaya karşı trafodaki elektrik akımını kesti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Bu sırada trafoda ceset bulunduğunu duyan mahalle sakinleri ise trafonun çevresinde toplandı. Cesedi görebilmek için birbirleriyle yarışan kalabalığı, polis ekipleri şerit çekerek uzaklaştırırken, Aydın'ın yakınları ise uzun süre gözyaşı döktü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Aydın'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Trafodaki cesedi görebilmek için sıraya girdiler

Trafodaki cesedi görebilmek için sıraya girdiler

Trafodaki cesedi görebilmek için sıraya girdiler

Trafodaki cesedi görebilmek için sıraya girdiler

Trafodaki cesedi görebilmek için sıraya girdiler

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