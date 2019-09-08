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Trafoya giren kablo hırsızı ölümden döndü

Ankara’da içerisinde bakır tellerin olduğu kabloları çalmak için elektrik trafosuna giren hırsız, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

İHA | 08.09.2019 - 08:47..
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Ankara’nın Altındağ ilçesi Fatin Sokak’ta bulunan bir elektrik trafosuna girerek içerisinde bakır tellerin olduğu kabloları çalmaya çalışan Murat O., elektrik akımına kapıldı.

ELEKTRİK EKİBİ BULDU

Bir anda yüksek voltaj gerilim akımına kapılan şüpheli, trafonun içerisinde yerde hareketsiz kaldı. Trafoda meydana gelen küçük çaplı patlamanın ardından mahallede elektrikler kesilirken, durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine trafoyu kontrol etmek üzere olay yerine gelen elektrik arıza ekibi, Murat O.’yu trafonun içerisinde hareketsiz yatarken buldu.

Trafoya giren kablo hırsızı ölümden döndü

Trafoya giren kablo hırsızı ölümden döndü VİDEO

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Arıza ekibinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Öldüğünden şüphelenilen Murat O.’nun, sağlık ekiplerinin incelemelerinin ardından ağır yaralı olduğu belirlenirken, bulunduğu yerden çıkarılan Murat O., ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Trafoya giren kablo hırsızı ölümden döndü

HIRSIZLIK MALZEMELERİ POŞETTEN ÇIKTI

Dakikalarca trafo içerisinde yaralı halde kalan şüphelinin bulunduğu yerde inceleme yapan polis ekipleri, bir poşet içerisinde tornavida, makas ve çeşitli hırsızlık için kullanılabilen kesici, delici aletler buldu.

Trafoya giren kablo hırsızı ölümden döndü

Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Trafoya giren kablo hırsızı ölümden döndü

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