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Traktör ile minibüs çarpıştı: 10 yaralı

Kayseri'de traktör ile minibüsün çarpışması sonucunda 10 kişi yaralandı.

İHA | 29.09.2019 - 08:50..
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Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Kuruköprü mahallesi Gaffar Okkan Bulvarı'nda meydana gelen kazada bir minibüs ile bir traktör çarpıştı.

OLAY YERİNE 10 AMBULANS GİTTİ

Kaza sonrasında olay yerine 10 ambulans sevk edilerek, yaralılara müdahale edildi. Kazada yaralanan S.B., G.E.K., U.E.B., S.K., E.B., U.B., Y.K., F.B. ve ismi öğrenilemeyen iki kişi yaralandı.

Traktör ile minibüs çarpıştı: 10 yaralı

YARALILAR HASTANELERDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile çeşitli özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

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