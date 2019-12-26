taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9339
Euro
6.5917
Altın
1508.1
Borsa
113653.02
Gram Altın
287.843
Bitcoin
43620

Traktör ile yük konteyneri arasına sıkışan çiftçi öldü

Traktör römorku ile yük konteyneri arasına sıkışıp, başını çarpan Muzaffer Ceylan, yaşamını yitirdi.

DHA | 26.12.2019 - 19:21..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Aydın'ın Çine ilçesinde, saat 16.00 sıralarında Çine Saniyi Sitesi'nde kaza meydana geldi.

Söke'de oturan Muzaffer Ceylan, traktörünün römorkunu satmak için aracı sanayi sitesine getirdi. Ceylan, bir ara buradaki yük indirme rampasına bıraktığı römorku bulunduğu yerden almak istedi.

Tekeri altındaki takozları kaldırılan römorkun rampadan hızla inerek önüne kattığı Ceylan'ı kenardaki demir yük konteynerine sıkıştırdı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Başını konteynere çarpıp, ağır yaralanan Ceylan, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık görevlilerince Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ceylan, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Traktör römorku ile yük konteyneri arasına sıkışan çiftçi öldü -1

Traktör römorku ile yük konteyneri arasına sıkışan çiftçi öldü -2

Traktör römorku ile yük konteyneri arasına sıkışan çiftçi öldü -3

Traktör römorku ile yük konteyneri arasına sıkışan çiftçi öldü -4

Traktör römorku ile yük konteyneri arasına sıkışan çiftçi öldü -5

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yerli otomobilin içinden ilk fotoğraf

Yerli otomobilin içinden ilk fotoğraf

854
Akbank 714.5 milyon liralık alacağını sattı

Akbank 714.5 milyon liralık alacağını sattı

161
Asgari ücret belli oldu

Asgari ücret belli oldu

2068
2020 AGİ ücretleri belli oldu

2020 AGİ ücretleri belli oldu

252
Asgari ücrette karar bugün açıklanacak

Asgari ücrette karar bugün açıklanacak

313
FETÖ için Bank Asya'ya 2 milyar 369 milyon para yatırıldı

FETÖ için Bank Asya'ya 2 milyar 369 milyon para yatırıldı

113
Devletin Atatürk Havalimanı için ödediği tazminat

Devletin Atatürk Havalimanı için ödediği tazminat

310
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir