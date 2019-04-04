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Traktör peşine takılan leyleklerin solucan ve böcek nöbeti

İlkbaharla Kütahya'ya göç eden leylekler, tarlayı süren traktörün arkasından giderek çıkan solucan ve böceklerle besleniyor.

AA | 04.04.2019 - 20:45..
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Baharın gelmesiyle Tavşanlı'ya göç eden leylekler, sürülen tarlalarda adeta çiftçilere misafir oluyor.

Traktörün peşinden ilerleyen leylekler, pullukların açığa çıkardığı solucan ve böceklerle besleniyor.

Traktör peşine takılan leyleklerin solucan ve böcek nöbeti

"HERKES RIZKININ PEŞİNDE"

Tarlasını işleyen çiftçi İbrahim Özbay, leylekleri ağırlamaktan mutlu olduğunu ifade ederek, "Pulluğun toprakta açtığı yerlerdeki solucanları, böcekleri yiyerek besleniyorlar. Leylekler tarlamda güzel bir ziyafet çektiler. Herkes rızkının peşinde." dedi.

Özbay, bu dönemde çiftçilerin tarlalarına leyleklerin indiğini ve birçok yerde benzer görüntülerin görülebildiğini söyledi.

Traktör peşine takılan leyleklerin solucan ve böcek nöbeti VİDEO

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