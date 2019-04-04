Baharın gelmesiyle Tavşanlı'ya göç eden leylekler, sürülen tarlalarda adeta çiftçilere misafir oluyor.

Traktörün peşinden ilerleyen leylekler, pullukların açığa çıkardığı solucan ve böceklerle besleniyor.

"HERKES RIZKININ PEŞİNDE"

Tarlasını işleyen çiftçi İbrahim Özbay, leylekleri ağırlamaktan mutlu olduğunu ifade ederek, "Pulluğun toprakta açtığı yerlerdeki solucanları, böcekleri yiyerek besleniyorlar. Leylekler tarlamda güzel bir ziyafet çektiler. Herkes rızkının peşinde." dedi.

Özbay, bu dönemde çiftçilerin tarlalarına leyleklerin indiğini ve birçok yerde benzer görüntülerin görülebildiğini söyledi.

Traktör peşine takılan leyleklerin solucan ve böcek nöbeti VİDEO