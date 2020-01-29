Traktör römorkunda 250 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin, yüklü miktarda uyuşturucuyu, Lice'den Diyarbakır'a götüreceğini, yol kontrol uygulamalarında yakalanmamak için de ağaç dalları yüklü traktör römorkuna gizleyecekleri yönünde ihbar aldı.
Hemen harekete geçen jandarma, şüpheliler A.A. ve M.A.'yı takibe başladı.
AKRABALARINA YAKACAK OLARAK GÖTÜRDÜKLERİNİ SÖYLEDİ
İkili, kırsal alana sakladıkları uyuşturucuyu Dolunay Mahallesi'nde, ağaç dalları yüklü römorka sakladı. Mahalle çıkışında jandarma tarafından durdurulan şüpheliler, dalları başka bir köyde oturan akrabalarına yakacak olarak götürdüklerini söyledi.
SATIŞA HAZIR 250 KİLO ESRAR
Ancak arama yapan jandarma, siyah poşetler içerisinde satışa hazır 250 kilo esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan A.A. ve M.A.'nın jandarmadaki sorgusu sürüyor.