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Traktör römorkunda 250 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da traktör römorkuna yüklü ağaç dalları arasına gizlenmiş 250 kilo esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

DHA | 29.01.2020 - 10:35..
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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin, yüklü miktarda uyuşturucuyu, Lice'den Diyarbakır'a götüreceğini, yol kontrol uygulamalarında yakalanmamak için de ağaç dalları yüklü traktör römorkuna gizleyecekleri yönünde ihbar aldı.

Hemen harekete geçen jandarma, şüpheliler A.A. ve M.A.'yı takibe başladı.

Traktör römorkunda 250 kilo esrar ele geçirildi

AKRABALARINA YAKACAK OLARAK GÖTÜRDÜKLERİNİ SÖYLEDİ

İkili, kırsal alana sakladıkları uyuşturucuyu Dolunay Mahallesi'nde, ağaç dalları yüklü römorka sakladı. Mahalle çıkışında jandarma tarafından durdurulan şüpheliler, dalları başka bir köyde oturan akrabalarına yakacak olarak götürdüklerini söyledi.

Traktör römorkunda 250 kilo esrar ele geçirildi

SATIŞA HAZIR 250 KİLO ESRAR

Ancak arama yapan jandarma, siyah poşetler içerisinde satışa hazır 250 kilo esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan A.A. ve M.A.'nın jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Traktör römorkunda 250 kilo esrar ele geçirildi

Traktör römorkunda 250 kilo esrar ele geçirildi

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