Traktör römorkunda 250 kilo esrar ele geçirildi

1 İzel'in, Sinan Akçıl hassasiyeti Ünlü şarkıcı İzel, eski sevgilisi Sinan Akçıl ile aynı projede buluştu.

2 Ekonomik güven endeksi ocakta artarak 97,1 oldu TÜİK'in açıkladığı ekonomik güven endeksi, 2019 Aralık ayında 96,5 iken, 2020 Ocak ayında yüzde 0,6 oranında artarak 97,1 değerine çıktı.

3 Bekçilerle ilgili hazırlanan kanun teklifi komisyonda Bekçilere kimlik sorma ve silah kullanma yetkisinin verildiği kanun teklifinin maddelere komisyonda kabul edildi. Bekçilerin durdurduğu kişilerin üzerine

4 11 kişinin hayatını kaybettiği binalar kamerada Elazığ’da 6.8 büyüklüğündeki depremde 11 kişinin hayatını kaybettiği birçok kişinin ise sağ kurtarıldığı iki binanın yıkılma anı, saniye saniye kameraya yansıdı.

5 Apple, iPhone 11 serisi sayesinde gelirlerini artırdı Apple’nın iPhone satışlarından elde ettiği gelir, 2019'un son çeyreğinde yüzde 8 artarak 56 milyar dolar oldu.

6 Cleveland, Elazığ ve Malatya'yı unutmadı Elazığ'da meydana gelen depremden etkilenen insanlar için kampanya başlatan Cedi Osman'a kulübü de destek oldu. Cavaliers, Wizards ile oynanan maçta depremzedeleri unutmadı.