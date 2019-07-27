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Traktör römorkunun altında kalarak hayatını kaybetti

Dreksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

İHA | 27.07.2019 - 15:45..
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Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde ters dönen traktör römorkun altında kalan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

İlçedeki Ayvatlı köyünde yaşayan Nizamettin Gürler (55) idaresindeki traktör, Yeniceli köyü istikametine doğru giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

Traktör römorkunun altında kalarak hayatını kaybetti

TRAKTÖR RÖMORKUNUN ALTINDA KALDI

Devrilme sırasında traktör römorkunun altında kalan sürücü Gürler, kazada ağır yaralandı.

Traktör römorkunun altında kalarak hayatını kaybetti

KÖY HALKI YARDIM ETTİ

Olayı gören kişiler sürücüyü, römorkun altından çıkartarak hastaneye kaldırıldı.

Traktör römorkunun altında kalarak hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

Gürler, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Traktör römorkunun altında kalarak hayatını kaybetti

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