Traktör römorkunun altında kalarak hayatını kaybetti

Trabzonspor'un teklifine olumlu yaklaşan İngiliz forvet Sturridge, ilk defa yurt dışına çıkacağı için bordo-mavili kulüpten düşünmek için süre istedi.

Kılıçdaroğlu, barış bildirisine imza atan akademisyenlerle ilgili AYM kararının doğru olduğunu savundu.

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Şehit Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'de PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit düşen Metin Yıldız'ın cenaze töreninde kız kardeşi, "O benim canım, iki ay sonra düğünü vardı, çok erken gitti” sözleri yürekleri dağladı.