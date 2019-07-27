Traktör römorkunun altında kalarak hayatını kaybetti

Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde ters dönen traktör römorkun altında kalan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
DREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
İlçedeki Ayvatlı köyünde yaşayan Nizamettin Gürler (55) idaresindeki traktör, Yeniceli köyü istikametine doğru giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.
TRAKTÖR RÖMORKUNUN ALTINDA KALDI
Devrilme sırasında traktör römorkunun altında kalan sürücü Gürler, kazada ağır yaralandı.
KÖY HALKI YARDIM ETTİ
Olayı gören kişiler sürücüyü, römorkun altından çıkartarak hastaneye kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Gürler, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.