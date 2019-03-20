Traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Yapılan bir araştırmaya göre; 'Müslümanların adının karıştığı terör saldırıları'nın dünya basınında daha fazla yer aldığı belirlendi.

Güvenlik görevlileri kaçak elektrik kullanabilmek için sayaçlara yapılan saldırıların önüne geçmekte güçlük çekiyor.

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Türkiye'ye 2 F-35 uçağı için daha eğitimler başladı

ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtı tutum sergilense de, şu ana kadar F-35 uçakların teslimat sürecinde herhangi bir aksama yok.