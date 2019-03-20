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Traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Manisa’da şarampole devrilen traktörün altında kalan 83 yaşındaki Salih Göbeklioğlu, yaşamını yitirdi.

İHA | 20.03.2019 - 08:56..
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Manisa'da çiftçilikle uğraşan ve bağ işleri yaptığı traktörüyle evine dönen 3 çocuk babası Salih Göbeklioğlu, Helvacı mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

O sırada kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, devrilen traktörün altında kalan Salih Göbeklioğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Savcının kaza bölgesindeki incelemesinin ardından, Göbeklioğlu’nun cansız bedeni itfaiye yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak, Merkez Efendi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

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