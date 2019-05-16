Traktörün altında kalıp öldü

Başakşehir, Ankaragücü maçında sakatlanan Emre Belözoğlu'nu pazar günü Galatasaray'la oynanacak şampiyonluk maçına yetiştirebilmek için yurt dışından özel bir fizyoterapist getirdi.

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Macaristan'da Türk isimleri çocuklara veriliyor

Aslen Türk olan daha sonra asimile olan Macarlar, çocuklarına Türk isimleri tercih ediyor.