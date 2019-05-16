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Traktörün altında kalıp öldü

Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

DHA | 16.05.2019 - 21:18..
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Aydın'ın Sultanhisar'ın kırsal Malgaçemir Mahallesi'nde kaza meydana geldi.

Abdullah Aydın, mahallenin üst kısmında bulunan dik ve engebeli arazide çalışırken, traktörün hakimiyetini kaybetti.

Yaklaşık 100 metre yokuş aşağı ilerleyen traktör, tarlanın altından geçen yola devrildi.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Kazayı görenler, 112 Acil Sağlık ve jandarmaya haber verip, yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, devrilen traktörün altına kalan Abdullah Aydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Traktörün altında kalıp öldü


Traktörün altında kalıp öldü

Traktörün altında kalıp öldü

Traktörün altında kalıp öldü

Traktörün altında kalıp öldü

Traktörün altında kalıp öldü

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