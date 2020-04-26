Trakya semalarında UFO heyecanı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ve Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde gökyüzünde görülen çok sayıda sıralı ışık vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlendi.

Evinin balkonunda yıldızları izlediği sırada çok sayıda sıralı ışığı gören Yasin Demiröz isimli vatandaş, o anları hayretler içinde telefonuyla görüntüledi.

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"AĞZIMIZ AÇIK KALDI"

Demiröz, olayla ilgili "Şaşkın kaldık. Ne yapacağımızı bilemedik. Ağzımız açık kaldı. Video çekmeye bile zaman bulamadık. Balkondan bakıyorduk. Hatta iki defa gördük. Onun peşinden bir drone geçti üzerimizden. Ne olduğunu anlayamadık. Şaşkınız. Balkonda otururken gördük. Çok belirgindi. İki defa geçti. Hiç bir şey anlamadık." ifadelerini kullandı.

STARLİNK UYDULARI YORUMLARI YAPILDI

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde de bir vatandaş, benzer görüntülere rastladığını ifade etti.

Öte yandan gökyüzündeki sıralı cisimlerin, Starlink uyduları olduğu şeklinde yorumlar yapıldı.