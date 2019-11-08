taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7676
Euro
6.356
Altın
1461.79
Borsa
103153.2
Gram Altın
271.151
Bitcoin
50673.18

Trakya Üniversitesi'nde lösemi farkındalık etkinliği

Trakya Üniversitesi Eczacılık Öğrencileri Birliği Topluluğu, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık etkinliği düzenledi.

AA | 08.11.2019 - 20:55..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Etkinlikte öğrenciler, farklı görsellerle süsledikleri maskelerini takarak, lösemili çocukların yanında olduklarını gösterdiler.  Dileklerini bağladıkları balonları gökyüzüne bıraktılar

Mühendislik fakültesi öğrencisi Mehmet Dinç ise etkinlikte, kanser hastalarına peruk yapımında kullanılması için 4 yıldır uzattığı saçlarını kestirerek bağışladı.

4 yıldır uzattığı saçlarını kanser hastaları için bağışladı VİDEO

SAÇIM SAÇIN OLSUN

Dinç, gazetecilere yaptığı açıklamada, özenle uzattığı saçlarının kanser hastalarına umut olacağını belirterek, "İnsanların farkındalık oluşturması gereken bir oluşumun içinde olduğum için çok mutluyum. Emek vererek uzattığım, 4 yılımı verdiğim bu saçı böyle bir iş için kullanacağımdan çok mutluyum. Bana bu imkanı sağlayan herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Trakya Üniversitesi'nde lösemi farkındalık etkinliği

Kampanyasına destek veren kuaför Elif Özden de gönüllülerin bağışladığı saçlarla kanser hastalarına peruk yapıldığını anlattı. İşlem görmemiş saçların tercih edildiğini vurgulayan Özden, herkesi saç bağışlamaya davet etti. Öğrenci topluluğunun başkanı Elif Feyzanur Usta, lösemili çocukların yanında olduklarını ve maskeleriyle farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını kaydetti.

Trakya Üniversitesi'nde lösemi farkındalık etkinliği

Trakya Üniversitesi'nde lösemi farkındalık etkinliği

Trakya Üniversitesi'nde lösemi farkındalık etkinliği

Trakya Üniversitesi'nde lösemi farkındalık etkinliği

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bülent Arınç ile Nedim Şener'in canlı yayın tartışması

Bülent Arınç ile Nedim Şener'in canlı yayın tartışması

567
Bülent Arınç 'KHK faciadır' sözünde geri adım attı

Bülent Arınç 'KHK faciadır' sözünde geri adım attı

411
Bitcoin Safiye yakalandı

Bitcoin Safiye yakalandı

135
Şenol Güneş: Diyarbakır'a Sivas'a gideceğiz

Şenol Güneş: Diyarbakır'a Sivas'a gideceğiz

148
Camiler kiliseye döndü tartışması

Camiler kiliseye döndü tartışması

530
YPG'liler Türk askerini taşladı

YPG'liler Türk askerini taşladı

354
AK Partili Uğur Aydemir'in yumurta hesabı

AK Partili Uğur Aydemir'in yumurta hesabı

540
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir