Trakya Üniversitesi'nde lösemi farkındalık etkinliği

Etkinlikte öğrenciler, farklı görsellerle süsledikleri maskelerini takarak, lösemili çocukların yanında olduklarını gösterdiler. Dileklerini bağladıkları balonları gökyüzüne bıraktılar

Mühendislik fakültesi öğrencisi Mehmet Dinç ise etkinlikte, kanser hastalarına peruk yapımında kullanılması için 4 yıldır uzattığı saçlarını kestirerek bağışladı.

4 yıldır uzattığı saçlarını kanser hastaları için bağışladı VİDEO

SAÇIM SAÇIN OLSUN

Dinç, gazetecilere yaptığı açıklamada, özenle uzattığı saçlarının kanser hastalarına umut olacağını belirterek, "İnsanların farkındalık oluşturması gereken bir oluşumun içinde olduğum için çok mutluyum. Emek vererek uzattığım, 4 yılımı verdiğim bu saçı böyle bir iş için kullanacağımdan çok mutluyum. Bana bu imkanı sağlayan herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kampanyasına destek veren kuaför Elif Özden de gönüllülerin bağışladığı saçlarla kanser hastalarına peruk yapıldığını anlattı. İşlem görmemiş saçların tercih edildiğini vurgulayan Özden, herkesi saç bağışlamaya davet etti. Öğrenci topluluğunun başkanı Elif Feyzanur Usta, lösemili çocukların yanında olduklarını ve maskeleriyle farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını kaydetti.