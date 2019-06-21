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Trakya'da tarlalar sarıya büründü

Trakya'da "Sarı gelin" olarak adlandırılan ayçiçeği tohumları, çiçek açtı. Tarlada güzel görüntüler oluştu.

AA | 21.06.2019 - 10:21..
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Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Trakya'da, "Sarı gelin" olarak adlandırılan ayçiçeği tohumlarının çiçek açmasıyla tarlalar, sarıya bürünmeye başladı.

Trakya'da tarlalar sarıya büründü

YEŞİLİN TONLARIYLA BOY ATIYOR

Yıldız Dağları, eteklerinde erken ekilen ayçiçeğinin bir kısmının çiçek açmasıyla tarlalar sarıya bürünürken, geç ekilenler ise yeşilin tonlarıyla boy atmaya devam ediyor.

Trakya'da tarlalar sarıya büründü

GÜZELLİĞİNE GÜZELLİK KATIYOR

Sarının farklı tonları ve şeklinin güzelliğiyle ilgiyi üzerine toplayan ayçiçeği tarlaları, özellikle gün doğumu ve gün batımında ayrı bir güzellik sunuyor.

Güne adeta "merhaba" diyen ayçiçeği, polen toplayan arılar ve kelebeklerle güzelliğine güzellik katıyor.

Trakya'da tarlalar sarıya büründü

AYÇİÇEKLERİ HAYRAN BIRAKIYOR

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan yaptığı açıklamada, Yıldız Dağları'nın, eteklerindeki ayçiçeklerinin görünümünü ile kendine hayran bıraktığını söyledi.

Trakya'da tarlalar sarıya büründü

TARLALAR RENKLENDİ

Ayçiçeği tarlalarının yavaş yavaş sarının tonlarıyla renklenmeye başladığını ifade eden Şaylan, dağlar ile adeta bütünleşen ayçiçeği tarlalarının eşsiz bir güzellik sunduğunu aktardı.

Trakya'da tarlalar sarıya büründü

Trakya'da tarlalar sarıya büründü

Trakya'da tarlalar sarıya büründü

Trakya'da tarlalar sarıya büründü

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