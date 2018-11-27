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Kocaeli'de tramvay ile halk otobüsü çarpıştı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tramvayın dönüş yapmak isteyen halk otobüsüyle çarpışma anı güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

İHA | 27.11.2018 - 13:34..
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Kaza, 15.30 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesi Milli İrade Meydanı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre A.T. idaresindeki özel halk otobüsü kavşakta dönüş yapmak isterken, aynı istikametten gelen tramvayla çarpıştı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Kazada yaralanan olmazken, tramvay ve otobüste maddi hasar meydana gelen kaza sebebi ile kavşakta uzun araç kuyrukları oluştu.

Tramvay halk otobüsü çarptı İZLE

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerce halk otobüsünün çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından tramvay tekrar güzergahında hareket etti. Ekiplerin incelemelerinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'de tramvay ile halk otobüsü çarpıştı

KAZA GÖRÜNTÜSÜ ANBEAN YANSIDI

Öte yandan kaza anı ise mobese kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde duraktan çıkan tramvay, kırmızı ışıkta geçen özel halk otobüsüne çarpıyor.

Kocaeli'de tramvay ile halk otobüsü çarpıştı

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