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Tramvay, hatta giren özel halk otobüsüne çarptı

İzmit'te tramvay, hatta giren özel halk otobüsüne çarptı. Kazada her iki araçtaki yolcular da korku yaşadı.

DHA | 26.11.2018 - 18:14..
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Kaza, öğle saatlerinde, İzmit Milli İrade Meydanı mevkiinde meydana geldi.

OTOBÜS TRAMVAY HATTINA GİRDİ

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 J 0213 plakalı özel halk otobüsü, Santral mevkiine doğru ilerlerken, hattına girdiği tramvay çarptı. Tramvayın yandan çarptığı halk otobüsünde hasar meydana gelirken, her iki araçta bulunan yolcular korku yaşadı.

Belediye ekipleri kazanın olduğu bölgede önlem alırken, halk otobüsü yoldan çekildi. Kazayla ilgili tutanak tutulmasının ardından tramvay yoluna devam etti.

Tramvay, hatta giren özel halk otobüsüne çarptı

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