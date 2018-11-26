1 Şehit ateşi Bursa’ya düştü Düşen askeri helikopterde şehit olan 4 personelden biri olan Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever'in ailesi acılı haberi alır almaz İstanbul’a hareket etti.

2 Boşanma sonrası Şeyma Subaşı soluğu Bebek'te aldı 14 aylık evliliğini 8 dakikada bitiren Şeyma Subaşı, mahkeme çıkışı, Bebek'teki kafesine gitti. Subaşı, kafesinden fotoğraf paylaşarak takipçilerine 'iyiyim' mesajı verdi.

3 Tramvay, hatta giren özel halk otobüsüne çarptı İzmit'te tramvay, hatta giren özel halk otobüsüne çarptı. Kazada her iki araçtaki yolcular da korku yaşadı.

4 İşkence yapıldığı iddia edilen eşek koruma altına alındı Çorum Sungurlu'da işkence yapıldığı öne sürülen eşek, hayvanseverlerin şikayeti üzerine jandarma tarafından sahibinden alınarak barınağa teslim edildi.

5 Cyber Monday nedir Cyber Monday; Türkçe olarak Siber Pazartesi olarak biliniyor. Bu günde teknolojik ürünler indirimli satın alınabiliyor

6 Gana'da ölenlerin arzularını yansıtan özel tasarım tabut Gana'da, birçok kişi statülerini, kişiliklerini ve hayattayken gerçekleştiremedikleri arzularını yansıtan tabutlarla gömülüyor.