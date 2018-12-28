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Tramvayda çocuğa cinsel istismara 8 yıl 4 ay hapis

Eskişehir'de tramvayda 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan 68 yaşındaki Murat Doruk ifadesinde, "Yanlışlıkla birkaç defa elim değmiş olabilir." dedi.

DHA | 28.12.2018 - 19:14..
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Geçen ekim ayında meydana gelen olayda, Murat Doruk, tramvayda H.S.'ye elle cinsel istismarda bulundu. Doruk, çocuğun şikayeti üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

BERAATİNİ İSTEDİ

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan duruşmaya katılan sanık Murat Doruk suçsuz olduğunu öne sürdü. Duruşmada ağlayan Doruk, "Tramvay çok kalabalıktı. İnsanlar ilerlemiyordu. Ben yıllardan beri tramvay ile gelip giderim. Yanlışlıkla birkaç defa elim değmiş olabilir. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Murat Doruk'u 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun basit cinsel istismarı' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıp, tahliyesine karar verdi.

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