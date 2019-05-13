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Trans birey evinde sırtından bıçaklanarak öldürüldü

'Korhan' takma adını kullanan trans birey Antalya'daki evinde cinayete kurban gitti. Polis kaçan saldırganı arıyor.

DHA | 13.05.2019 - 12:59..
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 4 katlı bir apartmanda "Dur yapma, senin Allah'ın yok mu" diye bağıran kişiyi duyan apartman sakinleri, bir süre sonra seslerin kesilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Trans birey evinde sırtından bıçaklanarak öldürüldü

SIRTINDAN 7 BIÇAK DARBESİ

Seslerin birinci katta oturan ve 'Korhan' takma adını kullanan trans birey Gökçe Saygı'nın evinden geldiğinin söylenmesi üzerine eve giren ekipler, Saygı'yı kan içerisinde yatarken buldu. Sağlık ekipleri, sırtından 7 kez bıçaklandığı görülen Gökçe Saygı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Trans birey evinde sırtından bıçaklanarak öldürüldü

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay yerinin yanı sıra çevrede araştırma yapan polis ekipleri, yandaki binanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyince cinayet zanlısının görüntülerine ulaştı. Kimliği belirsiz cinayet zanlısı erkeğin, Gökçe Saygı'nın evinin penceresinden atlayarak hızla uzaklaşma anı görüntülere yansıdı.

Trans birey evinde sırtından bıçaklanarak öldürüldü

TEK BAŞINA YAŞIYORDU

Durumu polise bildiren bina sakinlerinden Cemil Ç., eşinin sabah erken saatlerde bağrışmaları duyunca kendisine haber verdiğini belirterek, "Eşim 'Dur yapma senin Allah'ın yok mu' diye bağrışları duyunca bana seslendi. Bir süre sonra sesin kesilmesi üzerine durumdan şüphelenip polisi aradık. Bildiğim kadarıyla öldürülen kişi tek başına yaşıyordu." dedi.

Trans birey evinde sırtından bıçaklanarak öldürüldü

CİNAYET ZANLISI ARANIYOR

Gökçe Saygı'nın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Trans birey evinde sırtından bıçaklanarak öldürüldü

Polis, cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

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