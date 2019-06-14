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Trans birey hem parasını aldı hem de kafa attı

İstanbul Beyoğlu'nda kendisinden yardım isteyen trans bireyi arabasına alan sahıs, yüzüne biber gazı sıkılarak gasbedildi.

İHA | 14.06.2019 - 09:28..
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Tarlabaşı Bulvarı’nda bir trans birey, bulvar üzerinde seyir halinde olan Tayfun B.’nin otomobilinin önünü keserek yardım istedi.

KAFA ATARAK DARBETTİ

Kendisinden yardım isteyen trans bireyi aracına alan Tayfun B., trans birey tarafından yüzüne biber gazı sıkılarak gasbedildi. Tayfun B.’nin 300 TL'sini ve otomobilinin anahtarını alan trans birey kaçmak istedi. Bu esnada Tayfun B. ise trans bireyi durdurmaya çalıştı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine trans birey, Tayfun B.’ye kafa atarak darbetti.

Trans birey hem parasını aldı hem de kafa attı ViDEO

ARKADAŞLARI DA SÜRÜCÜYE SALDIRDI

Kavgayı gören trans bireyin diğer arkadaşları da Tayfun B.’ye saldırdı. Vatandaşların araya girmesiyle Tayfun B., saldırganların elinden güç bela kurtarıldı. Trans birey tarafından 300 lirası ve arabasının anahtarı gasp edilen Tayfun B., anahtarı olmadığı için arabasını çalıştıramadı. Uzun süre bulvar üzerinde aracıyla mahsur kalan Tayfun B.’nin otomobili, çekici yardımıyla bulvar üzerinden kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

PARALARI GÖRÜNCE DAHA ÇOK İSTEDİ

Aracına aldığı trans birey tarafından darp edildiğini ifade eden Tayfun B., “Ben yolda giderken, bir tane kadın arabamın önüne atlayarak yardım istedi. Sonrasında ise arabama bindi. 300-500 metre gittik, benden para istedi. 50 TL verdim. Cebimdeki parayı görerek, daha fazla para istedi. Ben de vermeyince tartışma çıktı. Yüzüme sprey sıktı.” diye konuştu.

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